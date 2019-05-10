ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حرس الحدود يتحدى المصري من أجل تعزيز فرصه في البقاء بالدوري

الجمعة 10/مايو/2019 - 10:01 ص
حرس الحدود يتحدى المصري من أجل تعزيز فرصه في البقاء بالدوري
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

 يلتقي فريقا المصري وحرس الحدود وجها لوجه، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري.

 

يدخل المصري مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، ويسعى إيهاب جلال لمواصلة نتائجه المميزة مع الفريق حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق حرس الحدود مباراة اليوم، وهو في موقف لايحسد عليه حيث يتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز فرصه في البقاء بالدوري وسيعول طارق العشري المدير الفني للفريق على سرعات موسيس مهاجم الفريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود