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تقارير.. نيمار يبدأ المفاوضات مع ريال مدريد

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:59 ص
تقارير.. نيمار يبدأ المفاوضات مع ريال مدريد
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اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان بدء عملية التفاوض مع نادي ريال مدريد للانتقال للملكي عقب الموسم الجاري.


ذكر موقع البرنابيو، أن التقارير الفرنسية اكدت خلال الساعات الماضية على أن نيمار سينهي علاقته مع باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم تمهيداً للانضمام إلى ريال مدريد.


واضاف الموقع، أن كافة التقارير استبعدت بقاء نيمار مع باريس في الموسم الجديد مع إشارة واضحة نحو اتجاهه للتعاقد مع ريال مدريد بعد سلسلة من الشائعات السابقة.


وكان رئيس نادي سانتوس البرازيلي خوسيه كارلوس بيريز قد خرج منذ أيام في تصريحات ملمحاُ فيها بأن مستقبل نيمار سيكون رائع مع ريال مدريد.


وارتبط نيمار خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بالتعاقد مع صفقات مميزة لتصحيح مسار الملكي في الموسم القادم.


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