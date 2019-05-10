حقائق مذهلة حول صناعة العطور.. تعرف عليها

هل تعلم أن العطر هو مستحضر يُصنع من مواد طبيعية أو صناعية، أو من مزيج يتألف من الإثنين معًا، ويقوم صانع العطور بمزج هذه المواد بعضها ببعض لينتج العبير الفوّاح.





يستخدم الناس العطور بطرق كثيرة ليكسبوا أنفسهم والجو المحيط بهم روائح زكية، فمن الناس من يستخدم عطورًا دُهنية أو سائلة لتبقى متعلقة بملابسهم وأجسامهم فترة طويلة.





ولعل أكبر قدر يُستعمل من العطر هو الذي يُستخدم في الصابون، وبخاصة صابون الحمام.



