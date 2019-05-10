ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يعلن مدة غياب سواريز

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:52 ص
برشلونة يعلن مدة غياب سواريز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

اجرى الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسبانية، عملية جراحية أمس في ركبته اليمنى بعد الإصابة القوية التي عانى منها منذ لقاء الذهاب ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وتقول صحيفة ماركا الإسبانية، إن لويس سواريز يغيب عن برشلونة بداعي الإصابة من 4 إلى 6 أسابيع الذي يبعده عن المشاركة ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري وقد لا يشارك مع أوروجواي في كوبا أميركا.


وشددت الصحيفة على أن سواريز لن يستطيع نهاية الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة بعدما سجل 25 هدفا رفقة البارسا بالموسم الجاري.


وكان سواريز شارك في خروج برشلونة على يد ليفربول برباعية نظيفة يوم الأربعاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الانفيلد.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود