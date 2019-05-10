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اليوم.. الأمن الدولي يبحث الأوضاع الليبية بطلب بريطاني

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:28 ص
اليوم.. الأمن الدولي يبحث الأوضاع الليبية بطلب بريطاني
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا حيث تشنّ قوّات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على على الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس منذ شهر، وفق ما أعلن دبلوماسيّون الخميس.

وقال الدبلوماسيّون الذين اشترطوا عدم كشف هوّياتهم إنّ بريطانيا طلبت عقد الاجتماع الجمعة حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

ومنذ الرابع من أبريل، تشنّ قوات حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً.

وينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.

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