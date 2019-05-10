بشير عبد الفتاح: تنقيب تركيا عن الغاز في قبرص غير قانوني



وأضاف أن وجود تركيا في قبرص التركية يعد احتلال، والقانون الدولي ليس في مصلحة تركيا وأفعالها.

قال بشير عبد الفتاح، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، يعد إجراء غير قانوني.وأشار "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "النيل للآخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن أي دولة عضو في إقليم الشرق المتوسط لا يحق لها التنقيب عن النفط والغاز، أو إجراء المسح الزلازالي، دون أن تبرم لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة.ولفت إلى أن قيام تركيا بالتنقيب دون إتفاقيات مبرمة يعد انتهاك للقانون الدولي، وتعديا على حقوق الدول، مضيفا أن غالبية دول الإقليم انتقدت المسعى التركي، منوهًا بأن تركيا تسعى إلى عسكرة قبرص التركية، وهو ما ليس في مصلحة الإقليم.