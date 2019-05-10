اجتماع سري لـ"ميسي" ينصب "فالفيردي" ملكا في برشلونة
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:38 ص
الفجر الرياضي
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جمعت جلسة سرية بين الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز نجوم برشلونة الإسباني عقب الإقصاء المر الذي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقع "دياريو جول" إن الثلاثي، الذي يعد من أعمدة برشلونة، اتفق على عدم رحيل المدرب إرنستو فالفيردي وتجميع الفريق كله حوله وعدم الاستجابة لشائعات الرحيل الخاصة بالمدرب، على الأقل إلى حين مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويواجه برشلونة نظيره فالنسيا في الخامس والعشرين من مايو الجاري ستكون آخر فرصة لفالفيردي مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى الاتفاق عليه بين لاعبي البارسا.
وخلص الاجتماع السري الثلاثي إلى أن مصلحة برشلونة حاليًا تكمن في بقاء فالفيردي وأن رحيله لن يعود بالنفع أبدا على النادي.
وكانت تقارير سابقة أفادت أن النجم الأرجنتيني ميسي يفضل بقاء فالفيردي في برشلونة الموسم المقبل وهو ما ينص عليه تعاقد المدرب مع الفريق بل وتجديد عقده لما بعد الموسم المقبل.
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