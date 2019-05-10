ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. أغنية "كسبنا أيه" لمسلسل هوجان تتخطى الـ2 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:39 ص
مسلسلات رمضان 2019.. أغنية كسبنا أيه لمسلسل هوجان تتخطى الـ2 مليون مشاهدة (فيديو)
هوجان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
استطاع النجم الشعبي رضا البحراوي، أن يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة بأغنية "كسبنا أيه"، الذي طرحها لمسلسل "هوجان"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 
ومسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود