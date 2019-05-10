مسلسلات رمضان 2019.. أغنية "كسبنا أيه" لمسلسل هوجان تتخطى الـ2 مليون مشاهدة (فيديو)

استطاع النجم الشعبي رضا البحراوي، أن يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة بأغنية "كسبنا أيه"، الذي طرحها لمسلسل "هوجان"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ومسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



