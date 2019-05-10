مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من "هوجان"
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:34 ص
الفجر الفني
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بعد هروب هوجان من الحراق، أصبح سائرا في طريق لا يعلم له ملامح، ورغم أنه لا دخل له نهائي فيما يحدث حوله، كلما ذهب إلى مكان نبتت له المشاكل من حيث لا يتوقع.
لم يجد "هوجان" الراحة التي كان يبحث عنها في الغرفة المجاورة لغرفة "نوجا"، وقضى أول ليلة له متهما بالزنا، بعدما أحضر طليق "نوجا" الشرطة لإثبات الحالة، ورغم ثبوت براءته، استيقظ صباحا على نفس الرجل وقد أحضر بلطجية لتأديب "هوجان"، فنزل ولقنه درسا كان سببا في ابتعاده وكف أذاه عن "نوجا".
وفي هذه الأثناء ذهبت "رودة" لزيارة "بلهلو" زوجها في مستشفى السجن، بعدما نجا من القتل الذي دبرته له، وأخبرها أنه كلف محامي كبير للدفاع عنه، وأنه أصبح قريبا من الخروج للسجن، وهو لا يعلم أن "وردة" التي تتظاهر بحبه والخوف عليه، تفكر في طريقة للخلاص منه.
أما "هوجان" فقرر ترك الإقامة مع "نوجا" لعدم قدرته على إيجاد عمل، وودعها بوعد للقاء آخر، ولم يجد مكانا يذهب له إلا الحارة، لكن هذه المرة لم يذهب إلى "حراق"، بل ذهب للمسجد عند والد "حورس"، وطلب منه مساعدته في إيجاد عمل، فتوسط له للعمل بالمقهى الذي يملك نصفه.
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