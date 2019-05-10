ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من "هوجان"

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:34 ص
مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من هوجان
هوجان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
بعد هروب هوجان من الحراق، أصبح سائرا في طريق لا يعلم له ملامح، ورغم أنه لا دخل له نهائي فيما يحدث حوله، كلما ذهب إلى مكان نبتت له المشاكل من حيث لا يتوقع.

لم يجد "هوجان" الراحة التي كان يبحث عنها في الغرفة المجاورة لغرفة "نوجا"، وقضى أول ليلة له متهما بالزنا، بعدما أحضر طليق "نوجا" الشرطة لإثبات الحالة، ورغم ثبوت براءته، استيقظ صباحا على نفس الرجل وقد أحضر بلطجية لتأديب "هوجان"، فنزل ولقنه درسا كان سببا في ابتعاده وكف أذاه عن "نوجا".

وفي هذه الأثناء ذهبت "رودة" لزيارة "بلهلو" زوجها في مستشفى السجن، بعدما نجا من القتل الذي دبرته له، وأخبرها أنه كلف محامي كبير للدفاع عنه، وأنه أصبح قريبا من الخروج للسجن، وهو لا يعلم أن "وردة" التي تتظاهر بحبه والخوف عليه، تفكر في طريقة للخلاص منه.

أما "هوجان" فقرر ترك الإقامة مع "نوجا" لعدم قدرته على إيجاد عمل، وودعها بوعد للقاء آخر، ولم يجد مكانا يذهب له إلا الحارة، لكن هذه المرة لم يذهب إلى "حراق"، بل ذهب للمسجد عند والد "حورس"، وطلب منه مساعدته في إيجاد عمل، فتوسط له للعمل بالمقهى الذي يملك نصفه.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 7 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود