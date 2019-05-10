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ليفربول يقدم عرضا تاريخيا ليورجن كلوب

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:27 ص
ليفربول يقدم عرضا تاريخيا ليورجن كلوب
يورجن كلوب
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الفجر الرياضي
 
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قدم نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا تاريخيًا للألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق لتجديد عقده لمدة 5 مواسم مقبلة.


وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه وفقًا للصحفي المختص بالانتقالات فابريتسيو رومانو، قدم ليفربول عرضًا لتجديد عقد الألماني يورجن كلوب لمدة 5 أعوام ليصبح من بين المدربين الأكثر بقاء على رأس الإدارة الفنية مشابها لفترة المدرب التاريخي بوب بايسلي، الذي قضى 9 أعوام على رأس الجهاز الفني.


ووفقا لرومانو فإن كلوب سيحصل على راتب قدره 10 ملايين يورو (نحو 11.23 مليون دولار)، مما يجعله الثاني أعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويتقاضى كلوب حاليا 8 ملايين يورو، ولكن نجاحه المستمر مع ليفربول دفع الإدارة لرفع راتبه إلى 10 ملايين يورو، مما قد يبعد جميع الأندية المهتمة بخدمات الألماني.


ويعد الإسباني بيب دجوارديولا المدرب الأعلى أجرا في إنجلترا، حيث يتقاضى أكثر من 17 مليون يورو سنويًا بينما يتقاضى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبر، 9.6 مليون يورو.


وقاد يورجن كلوب ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد انتصاره بنتيجة 4-0 على برشلونة الإسباني، وهو النهائي الأوروبي الثالث لكلوب مع ليفربول بعد المباراتين النهائيتين في يوروبا ليج 2016 ودوري الأبطال 2018.




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