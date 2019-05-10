"أفريكا إنتلجنس": فائز السراج محاصر في طرابلس بعد تخلي أوروبا عنه

كشفت مصادر من قصر الإليزيه بباريس، أن "جولة الفرصة الأخيرة" لرئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج، في كل من روما وبرلين وباريس "منيت بخيبة وفشل كبير".





وتشير المستجدات الأخيرة في ليبيا، إلى تفاقم عزلة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، سياسياً وميدانياً، في أعقاب "انتكاسة" الميليشيات المسلحة في معارك طرابلس، وأيضاً بعد الجولة المخيبة للآمال التي أداها إلى بعض الدول الأوروبية.





ونقل موقع "أفريكا إنتلجنس" المقرب من عدة دوائر مخابراتية غربية، عن المصادر، قولها: إن "السراج بدلاً من أن يحصل على مواقف لإدانة عملية تحرير طرابلس للقوات المسلحة، فإنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طلبا منه رسمياً بالعودة إلى الاتفاق المعلن سابقاً في شهر فبراير الماضي والعمل بما ينصّ عليه من تنظيم انتخابات جديدة ويكرّس المشير خليفة حفتر كفاعل رئيسي في كلّ مفاوضات تسوية".





وأجرى السراج جولة إلى عدد من العواصم الأوروبية بهدف جمع التأييد الدولي لمجلسه وحكومة الوفاق، إلا أن النتائج خالفت توقعاته.





واعتبرت المصادر، أن هذا الموقف الألماني-الفرنسي يمثّل دعماً جديداً للقيادة العامة للقوات المسلحة، مع الإشارة إلى أنّه في يوم 3 مايو كان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، نادى بالاشتراك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بالعودة لاتفاق أبوظبي والعمل به وتنفيذه.





وبخصوص إيطاليا، الحليف المقرب من فائز السراج، أفادت المصادر، أنّ روما قد تطالب كذلك بمحادثات مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.