نتفليكس تستحوذ على سلسلة المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال StoryBots

استحوذت نتفليكس على العلامة التجارية لسلسلة محتوى الأطفال المرئي StoryBots وهي عبارة عن سلسلة من برامج تلفزيونية ومرئية تعليمية للأطفال قام بإنشائها الثنائي غريغ وايفان سبيريديلس عبر الأستديو الخاص بهما JibJab وسبق وأن تم عرض جزء منها على الشبكة.





وتعتبر سلسلة StoryBots من أشهر السلاسل التعليمية للأطفال وقام منتجيها بعرض برنامج باسم Ask the StoryBots على الشبكة بعد أن ظهرت السلسلة في وقت سابق على عدد من أكبر شبكات التلفزيون الأمريكي.



