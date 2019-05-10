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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين شمال الضالع

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:23 ص
الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين شمال الضالع
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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دارت مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن"مواجهات اندلعت، الخميس، في أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل من منطقة حمر السادة باتجاه مواقع الجيش في نقيل الشيم، جنوب منطقة مريس شمال الضالع".

وأضاف أن "قوات الجيش أحبطت محاولة الحوثيين، وكبدت عناصرهم قتلى بينهم قائد المجموعة المتسللة وآخرين"، مشيرًا إلى "إعطاب آلية للحوثيين واستعادة أخرى خلال المواجهات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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