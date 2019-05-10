ماتشات اليوم
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:18 ص
الفجر الرياضي
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يشهد اليوم الجمعة 10 مايو 5 مباريات
في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع الفرق في
المسابقة.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم
مباريات اليوم الجمعة 10 مايو في جميع المنافسات المحلية والعربية.
- الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية
والثلاثين من المسابقة، وستكون جميعها في تمام العاشرة مساء:
مصر المقاصة × النجوم
إنبي × الاتحاد السكندري
المقاولون العرب× الجونة
الإسماعيلي × الإنتاج الحربي
المصري البورسعيدي × حرس الحدود
-الدوري الإماراتي.. الجولة 24.. الساعة
8:00م:
النصر سيستضيف شباب الأهلي دبي، بينما يستضيف
الظفرة نظيره الفجيرة، في الوقت الذي يستضيف فيه بني ياس نادي اتحاد كلباء، فيما يحل
الجزيرة ضيفا على الإمارات.
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