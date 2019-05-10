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أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:16 ص
أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019 والقنوات الناقلة
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الفجر الرياضي
 
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يشهد اليوم الجمعة 10 مايو 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع الفرق في المسابقة.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 10 مايو في جميع المنافسات المحلية والعربية.

 

- الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، وستكون جميعها في تمام العاشرة مساء:

مصر المقاصة × النجوم

إنبي × الاتحاد السكندري

المقاولون العرب× الجونة

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

المصري البورسعيدي × حرس الحدود

 

-الدوري الإماراتي.. الجولة 24.. الساعة 8:00م:

النصر سيستضيف شباب الأهلي دبي، بينما يستضيف الظفرة نظيره الفجيرة، في الوقت الذي يستضيف فيه بني ياس نادي اتحاد كلباء، فيما يحل الجزيرة ضيفا على الإمارات.

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مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود