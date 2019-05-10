أهم مباريات اليوم الجمعة 10-5-2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 10 مايو 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع الفرق في المسابقة.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 10 مايو في جميع المنافسات المحلية والعربية.

- الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، وستكون جميعها في تمام العاشرة مساء:

مصر المقاصة × النجوم

إنبي × الاتحاد السكندري

المقاولون العرب× الجونة

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

المصري البورسعيدي × حرس الحدود

-الدوري الإماراتي.. الجولة 24.. الساعة 8:00م:

النصر سيستضيف شباب الأهلي دبي، بينما يستضيف الظفرة نظيره الفجيرة، في الوقت الذي يستضيف فيه بني ياس نادي اتحاد كلباء، فيما يحل الجزيرة ضيفا على الإمارات.