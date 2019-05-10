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ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية

الجمعة 10/مايو/2019 - 08:16 ص
ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية
الزمالك والداخلية
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الفجر الرياضي
 
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يواجه نادي الزمالك أزمة دفاعية جديدة أمام الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.


ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة الداخلية للحصول على الإنذار الثالث أمام وادي دجلة جانب إصابة محمود حمدي الونش واحتمالية غيابه لإصابة بكسر في الأنف.
 

ويخوض الزمالك مباراة الداخلية بدون بديل في قلب الدفاع حيث سيلعب محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام كقلبي دفاع ويعود حمدي النقاز لمركز الظهير الأيمن.



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