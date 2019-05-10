ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية
الجمعة 10/مايو/2019 - 08:16 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يواجه نادي الزمالك أزمة دفاعية جديدة أمام الداخلية يوم الأحد المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباراة الداخلية للحصول على الإنذار الثالث أمام وادي دجلة جانب إصابة محمود حمدي الونش واحتمالية غيابه لإصابة بكسر في الأنف.
ويخوض الزمالك مباراة الداخلية بدون بديل في قلب الدفاع حيث سيلعب محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام كقلبي دفاع ويعود حمدي النقاز لمركز الظهير الأيمن.
Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك محمود علاء الزمالك الدوري المصري الداخلية اصابات الزمالك
- إيهاب جلال يستقر على الونش وأوباما لقيادة الجبهة اليمنى أمام المصري
- محمود علاء يقود دفاعات الزمالك أمام المقاصة
- الزمالك يلجأ لـ"دونجا والنقاز" لحل أزمة الدفاع أمام الداخلية
- جروس يبحث حل أزمة الدفاع أمام الداخلية
- حمدي النقاز يشعل أزمة عنيفة في الزمالك
- ورطة في الزمالك قبل مباراة بيراميدز
- جروس يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب حمدي النقاز
- محمد عادل حكماً لمباراة نجوم المستقبل والزمالك