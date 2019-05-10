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بعد تجاهل كاملة أبو ذكري على تتر "زي الشمس".. ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني يتضامنان معها!

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:54 ص
بعد تجاهل كاملة أبو ذكري على تتر زي الشمس.. ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني يتضامنان معها!
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يارا أحمد
 
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تجاهل القائمون على مسلسل اسم "زي الشمس" كتابة اسم المخرجة كاملة أبو ذكري، علي تتر المسلسل بالرغم من عملها في المسلسل منذ البداية واختيار جميع أفراد العمل، وتم توجيه الشكر للمخرج احمد مدحت، وكتابة اسم سامح عبد العزيز فقط في الإخراج


وبعد مشهد جمع ريهام عبد الغفور "فريدة" بشقيقتها دينا الشربيني "نور" في العمل والذي اأشاد به جميع متابعي المسلسل علي مواقع التواصل الاجتماعي قامت ريهام عبد الغفور، بكتابة شكر عبر حسابها للمخرجة كاملة أبو ذكري لتؤكد عن سعادتها بالعمل معها وهو ما أكده الفنان احمد صلاح السعدني في لفتة تضامن بمجهود كاملة أبو ذكري.


تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلًا مجهولًا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.


ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.


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