بعد تجاهل كاملة أبو ذكري على تتر "زي الشمس".. ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني يتضامنان معها!

تجاهل القائمون على مسلسل اسم "زي الشمس" كتابة اسم المخرجة كاملة أبو ذكري، علي تتر المسلسل بالرغم من عملها في المسلسل منذ البداية واختيار جميع أفراد العمل، وتم توجيه الشكر للمخرج احمد مدحت، وكتابة اسم سامح عبد العزيز فقط في الإخراج





وبعد مشهد جمع ريهام عبد الغفور "فريدة" بشقيقتها دينا الشربيني "نور" في العمل والذي اأشاد به جميع متابعي المسلسل علي مواقع التواصل الاجتماعي قامت ريهام عبد الغفور، بكتابة شكر عبر حسابها للمخرجة كاملة أبو ذكري لتؤكد عن سعادتها بالعمل معها وهو ما أكده الفنان احمد صلاح السعدني في لفتة تضامن بمجهود كاملة أبو ذكري.



