بسمة وهبه تخطف صدارة تريند اليوتيوب بحلقه آيتن عامر في "شيخ الحارة"

خطفت حلقه الفنانة آيتن عامر، في برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة صدارة تريند اليوتيوب من مسلسلات وبرامج رمضان، حيث احتلت المركز الأول في القائمة.

"شيخ الحارة" يذاع في السابعة إلا ربع مساءا، على فضائية "القاهرة والناس"، هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي.





وتستضيف وهبة في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.



