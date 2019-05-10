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دموع دينا الشربيني تتفوق على الموت في سباق المشاهد الموثرة! (صورة)

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:57 ص
دموع دينا الشربيني تتفوق على الموت في سباق المشاهد الموثرة! (صورة)
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يارا أحمد
 
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شهدت دراما رمضان في أيامها الأولى سباقًا من نوع خاص بين صناع المسلسلات في عرض المشاهد المؤثرة للفوز بتعاطف الجمهور.


اغلب المشاهد اعتمدت على فكرة "الموت" وخاصة موت الأبناء حيث ظهر هاني سلامة في مسلسل "قمر هادي" وهو يدفن نجله، ونفس الأمر في مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، كما ظهر محمد شاهين بمشهد مشابه في مسلسل "حكاية مرة".


ومن بين المشاهد المؤثرة برز أيضًا مشهد حوار أحمد السقا وتامر حسني في مسلسل "ولد الغلابة" والذي حقق انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


لكن في اليوم الثالث من رمضان نجحت الفنانة دينا الشربيني، في خطف الأنظار بأكثر المشاهد المؤثرة في رمضان بمسلسلها "زي الشمس"، وهو المشهد المعروف بمشهد المواجهة عندما اكتشفت المحامية نور خيانة خطيبها لها أحمد صلاح السعدني مع شقيقتها التي تجسد دورنا ريهام عبد الغفور.


وأشاد عدد كبير من متابعي المسلسل عبر السوشيال ميديا بأداء دينا المتميز خاصة وأن انفعالاتها المتباينة بين صدمة الخيانة والتعلق بخطيبها آثار مشاعر الجنس اللطيف.


دموع دينا الشربيني تتفوق على الموت في سباق المشاهد الموثرة! (صورة)
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