القبض على ياسمين عبد العزيز بتهمة القتل!





تستمر أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لآخر نفس" يتم القبض على ياسمين عبد العزيز "سلمى" بتهمة قتل اللواء "جمال" حيث كانت أخر شخص ذهبت إليه، الأمر الذي يوقعها في ورطة كبيرة خاصة إنها لا تدري من الذي وراء خطف أولادها.





ويذهب إليها أحمد صلاح حسني "سليم" مع محاميه الخاص ليطمئن عليه لتروي له إنها ذهبت متنكرة إلى اللواء "جمال" ليساعدها على استرداد أولادها، ولكن أمام اصراره على ابلاغ الشرطة تركته وذهبت إلى بيتها.



