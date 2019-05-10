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القبض على ياسمين عبد العزيز بتهمة القتل!

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:44 ص
القبض على ياسمين عبد العزيز بتهمة القتل!
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يارا أحمد
 
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تستمر أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لآخر نفس" يتم القبض على ياسمين عبد العزيز "سلمى" بتهمة قتل اللواء "جمال" حيث كانت أخر شخص ذهبت إليه، الأمر الذي يوقعها في ورطة كبيرة خاصة إنها لا تدري من الذي وراء خطف أولادها.


ويذهب إليها أحمد صلاح حسني "سليم" مع محاميه الخاص ليطمئن عليه لتروي له إنها ذهبت متنكرة إلى اللواء "جمال" ليساعدها على استرداد أولادها، ولكن أمام اصراره على ابلاغ الشرطة تركته وذهبت إلى بيتها.


وتنتهي الحلقة بلقاء "سلمى" داخل القسم بعد احتجازها بالرائد "باسم" الذي من المفترض أنه كان حاضرًا في التكريم الوهمي لزوجها الراحل ، ليخبرها بأنها ستخرج من القسم وعليها أن تبدل ثيابها وتركب التاكسي المذي ينتظرها بالخارج  ولا أحد سيتعرض لها، وستذهب إلى المكان الذي تريده وإذا سألها أحد عن كيفية خروجها تقول إنها هربت.


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