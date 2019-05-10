اتهام ياسر جلال متهم بالقتل واختطاف صديقه!





توالت ألغاز الحلقة الرابعة من مسلسل "لمس اكتاف"حيث حاول "جلال" وصديقه " كرم جابر" بعد أن أنقذ الأول نجل الثانى من القتل على إيدى تجار مخدرات، وخلال الحلقة تم توريط ياسر جلال " أدهم" فى قضية قتل، التى كانت مدبرة لتوريط حمزة " فتحى عبد الوهاب" إلا أن تمكن من الهرب رغم تصويره بكاميرا الهاتف.





وانتهت الأحداث بحدوث مشاجرة بين أدهم وبين مجموعة أشخاص بسبب عدم سداده الى ديون ، قبل ان يتدخل صديقة كرم جابر، الذى تم اختطافه داخل أحد المحلات خلال المشاجرة.





"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.



