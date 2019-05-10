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الكويت الكويتي يتوج بلقب الدوري للمرة 15 في تاريخه

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:13 ص
الكويت الكويتي يتوج بلقب الدوري للمرة 15 في تاريخه
الكويت الكويتي
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وكالات
 
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احتفظ الكويت بلقب بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بفوزه على السالمية 4-1 في الجولة 18 الأخيرة الخميس.

 

سجل للفائز فيصل زايد (8) ويعقوب الطراروة (29 من ركلة جزاء و42) وفهد الهاجري (60) وللخاسر المغربي سفيان طلال (39).

 

ورفع الكويت رصيده في المسابقة الى 15 لقباً خلف العربي (16) والقادسية صاحب الرقم القياسي (17).

 

وبات للكويت 42 نقطة أهلته لتحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري وكأسي ولي العهد والأمير، فيما انهى السالمية المنافسات في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

 

وأنهى القادسية الموسم في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد خسارته بهدف أمام الشباب الثامن الذي أمن بقاءه في دوري الاضواء برصيد 16 نقطة.

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