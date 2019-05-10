محمد نجاتي يحاول الوصول إلى قاتل إدوارد في "علامة استفهام"!





شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "علامة استفهام" اعتراف "نوح الشواف" محمد رجب، الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، بأنه هو من قتل الدكتور "طارق" إدوارد، واندهش "سامح من هذا الكلام ولم يصدقه، ليقول له بأنه سيساعده للخروج من هذه الحالة، ليطلب منه "نوح" قبل مغادرته غرفة العزل أن لا يتخلى عنه أبدا مهما حدث.





وجلس "سامح" فى مكتبة ليدخل عليه زميل له من أطباء المصحة النفسية، فيطلب منه سامح إطلاعه بما يعرفه عن حادث وفاة "طارق"، ليكشف أن آخر يوم رأى "طارق" وهو يجلس مع "نوح الشواف" على السرير وكأنهما أصدقاء وليس كطبيب ومريض نفسي، لافتًا إلى أنه سمع "طارق" يقول بأنه يريد إخراج "نوح" من المستشفى، وبعد ذلك بيوم عرف بحادث وفاته ولا أعرف أكثر من ذلك.





وعاد"سامح" لمكتبه مرة أخرى وقرأ بعض تدوينات دكتور "طارق" بالأجندة الخاصة به، ثم طلب من موظف المصحة أن يحضر "نوح الشواف" لمكتبه، وبعد رؤية "نوح" للأجندة قال له، من أين أتى بها من "طارق" أم من الدكتورة "هيمت" زوجته، الأمر الذى تعجب منه سامح" ليطلب منه أن يروى ما يعرفه تفاصيل وفاة "طارق".





"هقولك مرة تانية أنا اللى قتلته"، هكذا بدأ "نوح الشواف" كلامه، وأوضح بأن "طارق" لم يأخذ قرار الانتحار بمفرده بل كان معه، وأن طارق "غادر منزله" وذهب بسيارته إلى كوبرى قصر النيل وقفز فى نهر النيل، الأمر الذى تعجب منه "سامح" بسبب المعلومات التى يعرفها رغم وجوده داخل المصحة، لتختتم الحلقة، بقول "نوح الشواف" هاريحك وأحكيلك كل حاجة.





يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.







