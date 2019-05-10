حورية فرغلي تكشف لفيفي عبده سرا خطيرا.. تعرف عليه!
الجمعة 10/مايو/2019 - 05:36 ص
يارا أحمد
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تظهر مع مرور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "مملكة الغجر" التي تتفاجأ بكلام ياسمينا حورية فرغلي حول تجارة سامح الصريطي رجل أعمال فى البشر، حيث إنها تؤكد أنه يجعل النساء تعمل فى الدعارة والرجال يذبحهم ويتاجر بأعضائهم.
وتتمادي فيفي عبده "ست الغجر" فى الحديث مع حورية فرغلى "ياسمينا" حول مدى فساد نوح سامح الصريطي ممثل التاجر فى البشر.
يذكر أن مسلسل مملكة الغجر من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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