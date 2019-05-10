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أرسنال وليفربول يقضيان على سطوة الفرق الإسبانية

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:23 ص
أرسنال وليفربول يقضيان على سطوة الفرق الإسبانية
ليفربول وارسنال
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منى العوضي
 
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تمكن نادي أرسنال من إقصاء منافسه فالنسيا الإسباني من دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعد الفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (7-3).

 

ولأول مرة؛ يخلو نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي من فريق إسباني منذ عام 2007/2008 .

 

ووصل المدفعجية إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة تشيلسي على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الإذربيجانية وذلك يوم 29 مايو الجاري.

 

وفي دوري أبطال أوروبا؛ استطاع نادي ليفربول إقصاء برشلونة من المسابقة بعد الفوز عليه برباعية نظيفة في الإياب على ملعب الأنفيلد رغم أن البارسا فازوا في الذهاب بثلاثية نظيفة.

 

وتأهل ليفربول لمواجهة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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المزيد عن: ملعب واندا ميتروبوليتانو ليفربول رياضة تاهل ليفربول الاخبار الرياضية ارسنال اخبار الرياضة 7
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