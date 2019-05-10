تعليق هازارد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي عن مستقبله مع البلوز وذلك عقب التأهل إلى مباراة نهائي الدوري الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال هازارد، في تصريحاته عبر قناة "BT Sport": "ﻻ ﺃﻓﻜﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، وإذا كانت مباراتي الأخيرة هي نهائي الدوري الأوروبي فسأحاول القيام بكل شيء من أجل الفوز باللقب من أجل هذا النادي".

وتابع حديثه: "لا أعلم حتى الآن ما هو مصيري".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وصول نادي ريال مدريد لاتفاق مع إدارة تشيلسي على التعاقد مع هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بأوامر زيدان مدرب الملكي.

وحاول نادي ريال مدريد ضم هازارد في الشتاء الماضي لكن تشيلسي تمسك ببقاء اللاعب الذي أكد أن الانتقال إلى السانتياجو برنابيو هو حلم طفولته.