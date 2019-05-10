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نجم الأهلي السابق: الزمالك قدم أداء سيئا أمام دجلة لكنه حقق الفوز

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:32 ص
نجم الأهلي السابق: الزمالك قدم أداء سيئا أمام دجلة لكنه حقق الفوز
الزمالك ودجلة
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الفجر الرياضي
 
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يرى محمد صديق المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي مواليد 2006، أن الزمالك لم يقدم آداءً مرضيًا أمام وادي دجلة أمس في الجولة الـ29 من بطولة الدوري.

 

وقال صديق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك أدى وفقًا لما يحتاجه اللقاء، وفي النهاية حقق الفوز وهذا هو الأهم، متوقعًا أن يظهر الفريق بنفس الشكل أمام الداخلية بعد غدٍ الأحد في الدوري.

 

وتابع أن تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة لديه منهجية معينة في اللعب ويعتمد على البناء من الخلف لكن عليه أن يفكر في تطبيق نفس الفكر من الأطراف ليس من العمق وخاصة في مباريات الأهلي والزمالك.

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