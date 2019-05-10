القبض على الشاب صاحب واقعة إشعال النيران في قطة بالغربية (فيديو)





وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بضبط أ ح طالب بالصف الاول الثانوى بدائرة القسم، والذى قام بأشعال النار فى قطة على سبيل المرح مع أصدقائة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط شاب قام بأشعال النار فى قطة، أول أمس في محافظة الغربية وتصوير الواقعة فيديو وانتشارة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.تم التحفظ على الشاب فى قسم ثان طنطا وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.