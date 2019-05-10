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القبض على الشاب صاحب واقعة إشعال النيران في قطة بالغربية (فيديو)

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:16 ص
القبض على الشاب صاحب واقعة إشعال النيران في قطة بالغربية (فيديو)
لحظة اشتعال النيران في قطة
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أيمن يحيي
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط شاب قام بأشعال النار فى قطة، أول أمس في محافظة الغربية وتصوير الواقعة فيديو وانتشارة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بضبط أ ح طالب بالصف الاول الثانوى بدائرة القسم، والذى قام بأشعال النار فى قطة على سبيل المرح مع أصدقائة.

تم التحفظ على الشاب فى قسم ثان طنطا وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.
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