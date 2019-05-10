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مشاهدات قياسية لأغنية "تعال تعال" باللهجة الخليجية لدنيا سمير غانم (فيديو)

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:32 ص
مشاهدات قياسية لأغنية تعال تعال باللهجة الخليجية لدنيا سمير غانم (فيديو)
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حققت أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "بدل الحدوتة 3" أكثر من 700 ألف مشاهدة في وقت قياسي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

ونالت الأغنية إشادات الجمهور، حيث أطلق البعض على دنيا، مسمى النجمه المتنوعة التي تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفية عالية.
 
"بدل الحدوتة ٣" يعرض على قناة cbc حصريًا من إنتاج سينرجى، بطولة دنيا سميرغانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمروهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي .

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