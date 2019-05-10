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سالم الدوسري يتخذ موقفه النهائي تجاه عرض العين

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:06 ص
سالم الدوسري يتخذ موقفه النهائي تجاه عرض العين
ياسر الدوسري
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير سعودية، عن موقف سالم الدوسري لاعب الهلال تجاه العرض المقدم له من العين الإماراتي للظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت إذاعة "يو إف إم" السعودية من خلال مصدر موثوق قد أكد عدم رغبة لاعب الهلال سالم الدوسري بقبول عرض العين الاماراتي، وأنه يسعى للتجديد مع ناديه.

 

وكان محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين قد أكد بالفعل رغبة زعيم الإمارات في التعاقد مع سالم الدوسري وأن الأمور تعود لرغبة الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق.

 

وقال حماد، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي منذ أيام قليلة: "سالم الدوسري تم عرضه على العين والقرار ليس فردياً ولا إدارياً والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات".

 

كما أشار حماد إلى أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية لعودة حسين الشحات مجدداً بعد رحيله للعب في صفوف الأهلي المصري في الشتاء الماضي.

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