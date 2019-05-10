ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عادل صيام مأمور قسم شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة رقم " 4483 ط. ص. ع " أجرة الإسماعيلية ـ مع سيارة رقم " 1478 ط. ب. أ " ملاكي بمنطقة الكيلو 13 دائرة القسم، مما أسفر عن إصابة كلًا من المدعو" أحمد محمد شوقي 33 عامًا، وعماد عبد المسلوب 22 عامًا، وعياد حسين سليمان 46 عامًا، وأشرف أبو الحسن عبد اللطيف 26 عامًا، وجمال السيد إبراهيم 39 عامًا، ونانسي نبيل كرم 22 عامًا، ووردة عوض عبد السلام 37 عامًا، والسيد صابر رشوان 32 عامًا، وسعيد حسين خضري 50 عامًا، وسارة محمد علي 22 عامًا، وإبراهيم مهدي فرج 28 عامًا.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



تنفرد " بوابة الفجر " بنشر أسماء مصابين 11 شخصًا، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع ملاكي علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بمنطقة الكيلو 13 دائرة قسم ثان.