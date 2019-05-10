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صحيفة مغربية: كارتيرون يضم نجم الأهلي السابق لصفوف الرجاء

الجمعة 10/مايو/2019 - 03:11 ص
صحيفة مغربية: كارتيرون يضم نجم الأهلي السابق لصفوف الرجاء
باتريس كارتيرون
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي بات قريبا للغاية من حسم أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت صحيفة "الصحيفة" المغربية، مساء الخميس إن المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي المصري السابق يقترب بشدة من الانضمام لصفوف النادي الأخضر المغربي، ليكون أول انتدابات الفريق الصيفية، بطلب من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

يذكر أن ساليف كوليبالي بدأ مشواره الاحترافي رفقة فرق دجوليبا المالي، قبل أن ينتقل في سنة 2014 إلى الكونغو، بقميص "تي بي مازيمبي"، الذي توج معه بلقب دوري الأبطال الإفريقية سنة 2015، بالإضافة للقبين على مستوى كأس الكونفدرالية سنتي 2016و2017، ولعب لصفوف الأهلي المصري في الموسم الماضي.

 

 

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