عاجل.. إصابة 11 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عادل صيام مأمور قسم شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة رقم "4483 ط. ص. ع" أجرة الإسماعيلية ـ مع سيارة رقم "1478 ط. ب. أ" ملاكي بمنطقة الكيلو 13 دائرة القسم، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، إثر وقوع حاث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بمنطقة الكيلو 13 بدائرة قسم ثان.