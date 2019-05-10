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بعد انهيارها بالبكاء هذه النجمة رقم واحد بقائمة Trending يوتيوب!

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:45 ص
بعد انهيارها بالبكاء هذه النجمة رقم واحد بقائمة Trending يوتيوب!
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الفجر الفني
 
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احتلت الفنانة آيتن عامر، المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب Trending يوتيوب، وذلك بعد ظهورها في برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وانهيارها بالبكاء خلال الحلقة. 

كانت الفنانة أيتن عامر، دخلت في نوبة من البكاء على الهواء أثناء حديثها عن مرض ابنتها أثناء تصويرها أحد الأفلام، ولم تستطع أن تذهب لها وتترك العمل. 

وأضافت "عامر": "أمي كلمتني قالتلي بنتك تعبانة ودرجة حرارتها 39.5 ومش بتنزل أبدا واديت لها كل المخفضات للحرارة، وحططها تحت الشاور، في الوقت ده أنا كنت بصور في يوم مهم جدًا لفيديو الدعائي للفيلم، لو مشيت الفيلم يخسر  نص مليون جنيه وكمان ممكن يلبسوني الفلوس دي".

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