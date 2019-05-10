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أسعار الأسماك اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:10 ص
أسعار الأسماك اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية
أسعار الأسماك اليوم
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي ما بين 27 إلى 30، والبوري بين 35 إلى 45 جنيها، والماكريل 25 جنيها، والمرجان 40 جنيها، والفيليه 50 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها، والكابوريا ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 70 إلى 90 جنيها، حسب الحجم، والجمبري الجامبو 20 جنيه، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وثعابين البحر 100جنيها، والمكرونة السويسي 70 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.
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