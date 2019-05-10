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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:13 ص
أسعار الدواجن اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية
أسعار الدواجن اليوم
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 10ـ 5 ـ 2019، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 33 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 40 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 43 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 30 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 35 جنيهًا.
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