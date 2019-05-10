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عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:53 ص
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من رئاسة بنها على لافتة اتجوزني بقى يا أحمد (صور)
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محمد نبيل
 
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قال حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، إنه أصدر تعليماته بإزالة لافتات"اتجوزنى بقى يا أحمد"من شوارع المدينة فور علمه بها.

وأكد رئيس المدينة في تصريحات صحفية، أنه جارى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من امكان انتشار اللافتات وضبط من قام بها لكى يتم محاسبته على ذلك.

وانتشرت بشكل مفاجئ مساء الخميس بشوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قرب نفق الاشارة لافتة معلقة،بها "اتجوزنى بقى يا أحمد".

وأثارت اللافتة سخرية مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"من انتشار اللافتات أعلى نفق الإشارة ببنها،وشارع النجدة ومنطقة الفلل، حيث حملت اللافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد".

واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا لغرام وتبادل رسائل الحب والإعجاب، مطالبين بمحاسبة أي مواطن لا يراعي حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وان تصبح مثل هذه العبارات بالشوارع وان تتحول الي مجالا للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام.

وطالب الأهالي التنفيذيين بالمدينة، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)
عاجل.. تعليق شديد اللهجة من "رئاسة بنها" على لافتة "اتجوزني بقى يا أحمد" (صور)
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