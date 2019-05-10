إمام بوزارة الأوقاف يوضح حكم استخدام "معجون الأسنان" أثناء صوم رمضان
الجمعة 10/مايو/2019 - 02:54 ص
نعيم يوسف
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قال يحيي المنسي، إمام ومحاضر بالمدارس العلمية بوزارة الأوقاف، إن دار الإفتاء المصرية، والعلماء الكبار في السعودية أجازوا استخدام معجون الأسنان أثناء الصيوم بشرط الحيطة والحذر.
وأضاف "المنسي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم حكاية"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه يجب الحرص بعدم دخول المعجون أو الماء في الفم.
وأشار إلى أنه ورد عن الرسول أنه كان "يستخدم المسواك" في شهر رمضان.
وأضاف "المنسي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم حكاية"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه يجب الحرص بعدم دخول المعجون أو الماء في الفم.
وأشار إلى أنه ورد عن الرسول أنه كان "يستخدم المسواك" في شهر رمضان.
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