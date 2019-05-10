كريم محمود عبد العزيز ينقذ مي القاضي في "شقة فيصل"
الجمعة 10/مايو/2019 - 02:21 ص
مريم الشريف
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أنقذ "ميزو" الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، في مسلسل "شقة فيصل"، جارته الصحفية التي تجسد دورها الفنانة مى القاضى، بعدما حاول اللص خطف حقيبتها أثناء سيرها في الشارع.
بدأت أحداث حلقة اليوم، بإنقاذ "ميزو" لجارته وإعادة حقيبتها لها، بعدما أمسك باللص، والذي تسبب في إصابته في رأسه، على إثر ذلك قامت والدة الصحفية بمعالجة "ميزو" لكونها تعمل ممرضة، وشكرته على منع اللص من سرقة حقيبة ابنتها.
"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
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