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القناة يبرم صفقتين في أول تعاقدات الموسم الجديد

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:54 ص
القناة يبرم صفقتين في أول تعاقدات الموسم الجديد
القناة يتعاقد مع صفقتين
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شيماء أمين
 
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أتم مسؤولو نادي القناة التعاقد مع أحمد عبد الرحمن مدافع منتخب السويس السابق وشوقي فتحي لاعب خط وسط بلدية المحلة رسميا لمدة موسمين، استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

 

وتم التعاقد في وجود عماد الخواجه نائب رئيس نادي القناة والمهندس محمد عناني عضو مجلس الإدارة، ووكيل اللاعب أحمد عبد الرحمن بمقر النادي.

 

وأصبح الثنائي أول الصفقات الجديدة لنادي القناة استعدادا الموسم الكروي الجديد بعد الإعلان رسميا عن تولي حمزة الجمل ومحمد حمص الجهاز الفني للفريق الساحلي.

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