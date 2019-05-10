نهائي أوروبي بنكهة مصرية.. صلاح والنني "وش السعد" على الإنجليز

تمكن نادي أرسنال الانجليزي من الوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي وذلك بعدما تخطى عقبة فالنسيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (7-3).

وكان نادي أرسنال قد فاز على فالنسيا في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ونجح في فرض سيطرته في الإياب أمس الخميس وفاز بنتيجة 4-2 خارج أرضه.

ويلتقي أرسنال مع تشيلسي على ملعب باكو الأولمبي يوم 29 مايو الجاري في نهائي الدوري الأوروبي حيثُ تنطلق المباراة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة.

- النني × الدوري الأوروبي:

وشارك النني مع أرسنال في الدوري الأوروبي هذا الموسم في 7 مباريات بواقع "460" حيثُ صنع هدفا كان أمام نادي فورسكلا بولتافا الأوكراني بدور المجموعات فيما لم يشارك خلال مواجهتي نصف النهائي أمام فالنسيا.

بينما نجح نادي ليفربول في الفوز على برشلونة بـ"ريمونتادا تاريخية" في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ووصل الريدز للنهائي ليواجهوا توتنهام.

وشارك محمد صلاح في خسارة ليفربول من برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف النهائي بينما شاهد من المدرجت ريمونتادا الريدز على الآنفيلد وفوزهم برباعية نظيفة.

وتأهل ليفربول لمواجهة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

- صلاح × دوري أبطال أوروبا:

لعب "مو" مع الريدز في دوري أبطال أوروبا 11 مباراة بواقع "968" دقيقة، حيثُ سجل 4 أهداف بينما صنع هدفين وجاءت أهداف صلاح الأربعة في شباك "ريد ستار هدفين - بورتو - نابولي".