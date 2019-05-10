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'الأعلى للإعلام' يبحث الموقف القانوني لـMBC مصر و 'رامز في الشلال'

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:36 ص
'الأعلى للإعلام' يبحث الموقف القانوني لـMBC مصر و 'رامز في الشلال'
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحث الموقف القانوني لقناة "MBC مصر"، والموقف من مخالفات برنامج "رامز في الشلال" الذي يعرض على القناة المذكورة؛ وذلك نظرًا لتعدد الشكاوى بشأن البرنامج.


وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه؛ حرصًا من المجلس على ما يصل للجمهور، سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها.


وأضاف أن هناك تواصلًا مع الجانب السعودي المسؤول عن القناة، على أمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج، بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم؛ وذلك حرصًا على المعايير المهنية، وما يُقدم للجمهور المصري عبر شاشات التليفزيون.


وأكد "مكرم" ثقته التامة في استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد، مشددًا على أنه لن يُسمح ببث مواد تأتي من الخارج تخالف المعايير والقيم المصرية.
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