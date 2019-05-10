'الأعلى للإعلام' يبحث الموقف القانوني لـMBC مصر و 'رامز في الشلال'
الجمعة 10/مايو/2019 - 01:36 ص
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحث الموقف القانوني لقناة "MBC مصر"، والموقف من مخالفات برنامج "رامز في الشلال" الذي يعرض على القناة المذكورة؛ وذلك نظرًا لتعدد الشكاوى بشأن البرنامج.
وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه؛ حرصًا من المجلس على ما يصل للجمهور، سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أن هناك تواصلًا مع الجانب السعودي المسؤول عن القناة، على أمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج، بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم؛ وذلك حرصًا على المعايير المهنية، وما يُقدم للجمهور المصري عبر شاشات التليفزيون.
وأكد "مكرم" ثقته التامة في استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد، مشددًا على أنه لن يُسمح ببث مواد تأتي من الخارج تخالف المعايير والقيم المصرية.
وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه؛ حرصًا من المجلس على ما يصل للجمهور، سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أن هناك تواصلًا مع الجانب السعودي المسؤول عن القناة، على أمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج، بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم؛ وذلك حرصًا على المعايير المهنية، وما يُقدم للجمهور المصري عبر شاشات التليفزيون.
وأكد "مكرم" ثقته التامة في استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد، مشددًا على أنه لن يُسمح ببث مواد تأتي من الخارج تخالف المعايير والقيم المصرية.
Advertisements
المزيد عن: رامز في الشلال رامز جلال الفجر الأعلى للإعلام MBC مصر
- الصور الإباحية والإيحاءات الجنسية سبب وقف برنامجي "الناس الحلوة" و"S.N.L بالعربي"
- "الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف "SNL بالعربي".. تعرف على التفاصيل
- شكاوى "الأعلى للإعلام" توصي بوقف برنامج بقناة "الحدث اليوم" لإساءته للشرطة
- مكرم محمد أحمد عن برنامج رامز جلال: نبحث وضعه القانوني ونتشاور وديًا مع mbc
- "رامز تحت الصفر": الهجوم علينا "حرب إعلانات"
- تعرف على موعد عرض برنامج "رامز في الشلال".. القنوات الناقلة له
- "الفجر الفني" يكشف اسم الضحية الأولى في سلسلة مقالب "رامز في الشلال".. فمن تكون؟! (فيديو)
- بعد تسريب استضافة ياسمين صبري ببرنامج "رامز في الشلال".. تغيير ضيف الحلقة الأولى
- عاجل.. مصدر في "MBC" يكشف حقيقة وقف "الأعلى للإعلام" لبرنامج "رامز في الشلال"
- مرتضى منصور يهاجم رامز جلال: "البرنامج يحتوي على ألفاظ خارجة وسب دين"