رئيس اللجنة العمانية: مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات في كمال الأجسام

أكد الدكتور سالم بن سعيد البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام ونائب رئيس الاتحاد العربي والآسيوي أن البطولة العربية لكمال الأجسام في نسختها 21 التي أقيمت في أسيوط لاقت استحسان كل الوفود المشاركة، فمصر قادرة علي تنظيم أكبر البطولات العالمية وليس بجديد أن تنجح مصر في إقامة مثل هذه البطولات سواء في حسن التنظيم أو الإقامة وكرم الضيافة ويكفي أن يكون علي رأس الهرم التنظيمي بالبطولة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جاءت هذه الكلمات عقب انتهاء البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في أسيوط .

حيث أرسل رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام خطابا رسميا إلي الدكتور عادل فهيم عبر فيه عن الشكر العميق من اللجنه العمانية إلي كل من ساهم في نجاح اللقاء العربي الرياضي متمنين دوام النجاح والتوفيق لقائد مسيرة كمال الأجسام الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ، وتقدم لأسرة الرياضة العربية بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.