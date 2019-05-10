ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيمري يكشف سر التأهل إلى نهائي اليورباليج

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:27 ص
إيمري يكشف سر التأهل إلى نهائي اليورباليج
ارسنال
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

عبر أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق فالنسيا والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

 

ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي..

 

وقال ‏إيمري في تصريحات صحفية عقب المباراة : " لدينا مهاجمون جيدون للغاية، وعلمنا أنه ضد فالنسيا كان علينا أن نهاجم بشدة وهذا ما فعلناه".

 

وتابع : "‏ كرة القدم الإنجليزية مفتوحة بشكل متزايد لوصول اللاعبين والمدربين من أماكن مختلفة، وإنها كرة قدم تنمو كثيرًا".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود