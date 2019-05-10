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إمام بوزارة الأوقاف يوضح حكم الزواج والطلاق في شهر رمضان

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:04 ص
إمام بوزارة الأوقاف يوضح حكم الزواج والطلاق في شهر رمضان
يحيي المنسي
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نعيم يوسف
 
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قال يحيي المنسي، إمام ومحاضر بالمدارس العلمية بوزارة الأوقاف، إن عقد الزواج في شهر رمضان يجوز، مشددًا: "حلال ربنا في أي وقت، في الأشهر الحرم وفي رمضان وغير رمضان".

وأضاف "المنسي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم حكاية"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الطلاق أيضا يجوز في شهر رمضان وغير شهر رمضان.
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