فاطمة الصفي تطالب بشار الشطي بتطليق زوجته في "دفعة القاهرة"





شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" تصاعد الصراع بين المبتعثين الكويتين من الذكور والإناث، حيث شجعت الفتيات "نزهة" لأخذ حقها من "فهد" بعدما أهانها، وقمن بحبسه في الحمام دون ثيابه، كما استمر الشد والجذب بين كل من "عدنان"، و"لولوة".





وطالبت "دلال" "يوسف" بتطليق زوجته، لكنها أخبرته أنها لن تتزوجه لأن أهلها سيرفضونه، وأعلن "ناصر" للممثلة "زيزينيا" عن حبه لها وخوفه من التعلق بها، وانتهت الحلقة بإغماء "إقبال" بعدما أنقذت الضابط المصري وأدخلته المستشفى لتلقى العلاج.



