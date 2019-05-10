ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاطمة الصفي تطالب بشار الشطي بتطليق زوجته في "دفعة القاهرة"

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:29 ص
فاطمة الصفي تطالب بشار الشطي بتطليق زوجته في دفعة القاهرة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" تصاعد الصراع بين المبتعثين الكويتين من الذكور والإناث، حيث شجعت الفتيات "نزهة" لأخذ حقها من "فهد" بعدما أهانها، وقمن بحبسه في الحمام دون ثيابه، كما استمر الشد والجذب بين كل من "عدنان"، و"لولوة".


وطالبت "دلال" "يوسف" بتطليق زوجته، لكنها أخبرته أنها لن تتزوجه لأن أهلها سيرفضونه، وأعلن "ناصر" للممثلة "زيزينيا" عن حبه لها وخوفه من التعلق بها، وانتهت الحلقة بإغماء "إقبال" بعدما أنقذت الضابط المصري وأدخلته المستشفى لتلقى العلاج.


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود