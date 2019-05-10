فاطمة الصفي تطالب بشار الشطي بتطليق زوجته في "دفعة القاهرة"
شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" تصاعد الصراع بين المبتعثين الكويتين من الذكور والإناث، حيث شجعت الفتيات "نزهة" لأخذ حقها من "فهد" بعدما أهانها، وقمن بحبسه في الحمام دون ثيابه، كما استمر الشد والجذب بين كل من "عدنان"، و"لولوة".
وطالبت "دلال" "يوسف" بتطليق زوجته، لكنها أخبرته أنها لن تتزوجه لأن أهلها سيرفضونه، وأعلن "ناصر" للممثلة "زيزينيا" عن حبه لها وخوفه من التعلق بها، وانتهت الحلقة بإغماء "إقبال" بعدما أنقذت الضابط المصري وأدخلته المستشفى لتلقى العلاج.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.