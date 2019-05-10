ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم الأهلي السابق: لاسارتي مدرب "عادي".. وفي طريقه للرحيل

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:18 ص
نجم الأهلي السابق: لاسارتي مدرب عادي.. وفي طريقه للرحيل
مارتن لاسارتي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يرى محمد صديق، لاعب الأهلي السابق، أن مارتين لاسارتي مدرب عادي ولم يضف للفريق.

 

وقال صديق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لدي علامة استفهام حول أداء لاسارتي مع الأهلي، فهو لم يضف جديد للفريق ومدرب عادي جدًا".

 

وأكمل : "كان من الممكن أن يكون الفريق في مكان أفضل من هذا سواء محليًا أو أفريقيا، وكان يجب الفوز في مباريات مثل صن داونز".

 

وأضاف : "أتوقع رحيل لاسارتي مع نهاية الموسم الحالي حتى إن توج بالدوري، فهو لا يعالج المشاكل الموجودة داخل الفريق.

Advertisements
المزيد عن: نجم الاهلي محمد صديق لاسارتي رياضة اخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود