بتخفيضات تصل لـ40%.. أماكن وعناوين سلع رمضان والخضروات والفاكهة في محافظات مصر

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، عناوين وأماكن الشوادر في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الداخلية في المحافظات للقضاء على جشع التجار، ومحاربة الغلاء بتخفيضات تصل إلى 40%، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.





"الداخلية" تحارب الغلاء.. وتوفر السلع الرمضانية والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل إلى 40%

وتستعرض "الفجر" في إطار خدماتها التي تقدمها للمواطنين، أماكن وعناوين منافذ "أمان" و"كلنا واحد" في عدد من المحافظات وهي كالتالي:





أماكن المنافذ في عدد من محافظات مصر:

محافظة القاهرة:

إقامة منفذ دائم السلع الغذائية بالحي السابع "مدينة نصر".

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بالحي العاشر "مدينة نصر".

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بمدينة 15 مايو.

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بالعباسية.

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية في حلوان.

إنشاء ماركت أمان المطور بالدراسة.

توجيه قافلة سلع غذائية على مدار اليوم إلى ميدان رمسيس.

توجيه قافلة سلع غذائية إلى ميدان السيد عائشة.





محافظة الجيزة:

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية.

توجيه 3 سيارات "خضروات - جبن - سلع" بميدان الحصري.

توجيه سيارتين "خضروات - جبن – سلع" في ميدان ليلة القدر بأكتوبر.





محافظة الإسكندرية:

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بمحطة مصر.

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بميدان الساعة.

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية أمام منفذ فيكتوريا.





محافظة بورسعيد:

توجيه سيارة "خضروات وفاكهة" أمام منطقة الاستثمار.





محافظة بني سويف:

إقامة منفذ دائم للسلع الغذائية بسوق حي الغمراوى بجوار منفذ أمان.





محافظة المنيا:

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بميدان عبد المنعم الشرقي بدائرة مركز المنيا

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بميدان الشهداء بدائرة مركز بني مزار.

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوي.





وتواصل وزارة الداخلية، إعداد وإقامة الكثير من الشوادر والمنافذ الثابتة، وكذلك القوافل المتحركة التي تجوب مدن مصر، حيث يعرض من خلال هذه المنافذ والقوافل معظم السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها بأعلى جودة من نظيرتها بالأسواق، وتعرض منتجات الألبان وجميع الخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%.





وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية من خلال منافذ "أمان" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف الوزارة تفعيل لدورها المجتمعي والإنساني، حيث تسعى للوصول بالمبادرة لعموم مواطني مصر، من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الاحتكار بكافة صورة وكذلك محاربة جشع التجار، لذلك تضع الوزارة نصب أعينها تكليفات وزير الداخلية لجميع مديريات الأمن بكافة محافظات مصر، بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" التي تبنتها الوزارة.

كما تسعى وزارة الداخلية، لتوفير جميع والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية عبر منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية، حيث وجدت المبادرة ترحيب هائل من جموع مواطني مصر، وبذلك استطاعت الوزارة الإسهام في السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية.





وتؤكد وزارة الداخلية، دورها المجتمعي والإنساني، مشيرة إلى أنها ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الجديدة، والتي تشمل البعد الإنساني من خلال تفعيلها للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، وأن الوزارة ماضية في بناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرفعون الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.