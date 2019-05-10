محمد صبحي: نسبة الطلاق في مصر أصبحت مُرعبة



وتابع: "شخصية مايسة كانت فيها سمات من زوجتي نيفين، وقصة ونيس كانت 80% من حياتي أنا وزوجتي، وأثناء كتابة الجزء الثالث قالتلي المسلسل حلو أوي، وطلبت مني عايزة أتجوز ونيس، وقولتلها 80 % من شخصية ونيس تشبهني في الواقع، فقالت لي أنا عايزة الـ20 %".



وأردف: "مكتبتي معظمها كتب عن علم نفس، وأول جزء في ونيس كان في 94، وكنت أريده جزء واحد فقط، ولكن نظرًا للهنات في الأسرة والسلوكيات سارعنا لأجزاء أخرى".

قال الفنان محمد صبحي، إن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة إنسانيًا، موضحًا أن مصر أصبحت أكبر نسبة في العالم من حيث الطلاق، متابعًا: "نسبة الطلاق بعد 6 أشهر وسنة وسنتين أصبحت كثيرة، وثقافة الزواج كعلاقة زواج لم تدرس في مصر"، مستكملًا: "عملت حلقات كثيرة في ونيس عن فكرة الارتباط، وأن الزواج قرار لبناء أسرة لا تهدم أبدًا، ومع زوجتي تعاهدنا على عدم الفرقة إلا عند الموت، وأن أي مشاكل ممكنة بين الزوجين إلا الإهانة"، معلقًا: "صور زوجتي في كل مكان ببيتي والمسرح ومكتبي، وهي استطاعت بناء أسرة قوية ومتماسكة".وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل،: "الأسرة يجب أن تربي أبنائها على قيم معينة، وونيس بالـ8 أجزاء ربت أجيال، وأثرت في قاعدة جماهيرية كثيرة".