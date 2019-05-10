محمد صبحي يشيد بزوجه: "ستظل في قلبي"

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قال الفنان محمد صبحي: "زوجتي نيفين رامزمازالت تعيش معي وهي ست الحبابيب بالنسبة لي، وستظل في قلبي"، متابعًا: "زوجتي نيفين كانت من مؤسسي فرقة رضا، وعمها علي رضا، ولفيت العالم معهم عدا الإسكيمو، وسابت الفرقة مرة لما أنجبت كريم، وعادت مرة أخرى لإدارتها وتولت منصب وكيل وزارة وأشرفت على فرقة رضا".



وتابع: صبحي، خلال حواره ببرنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على فضائية "ten"نيفين كانت تلميذتي في المعهد، وأول دفعتها كنت أدرس لها وهي معيد، وكنت بهزر معاها في الكافيتريا، وكلمتي بطريقة وحشة، وقالتلي مش بحب أهزر مع حد، ولما دخلت المحاضرة صدمت لما وجدتني المعيد بتاعها"، مستطردًا: "مثلت مسرحية هاملت وشاركتني في أحد الأدوار، وكنا نتبادل نظرات الحب، وقولت لها في إحدى مشاهد المسرحية "بحبك" واستغربت، وبعدها بـ4 أيام، قالت لي "الكلام ده مش في النص" وقلت لها "أنا بحب المصداقية"، وبعدها بدأت علاقتنا".

